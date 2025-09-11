انطلاق الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر

انطلقت الجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وكان من المفترض أن تُعقد الجلسة أمس الأربعاء، إلا أن قطر طلبت تأجيلها لضمان حضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن.

وافتتحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو الجلسة بإدانة الهجوم، معتبرة أنه تصعيد مقلق، لا سيما أنه استهدف أفرادا كانوا مجتمعين لمناقشة أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار، وهم قادة حماس الذين استهدفتهم الضربة في الدوحة يوم الثلاثاء.

ودعت ديكارلو كل الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة للدبلوماسية.

إلى ذلك، أدان المندوب الجزائري بمجلس الأمن بشدة الضربة الإسرائيلية، قائلا إن السلطات الإسرائيلية لم تكتف بما تحدثه من مأساة في غزة بل ضربت بلدا وسيطا، لافتا إلى أن الهجوم على قطر يثبت أن السلطات الإسرائيلية غير معنية إلا باستمرار الحرب.

وطالب المندوب الجزائري المجلس بفرض تدابير لردع المعتدين ووقف إفلاتهم من العقاب.

وقبل انعقاد القمة، استنكر بيان لمجلس الأمن الضربة الإسرائيلية -دون ذكر إسرائيل بالاسم- على العاصمة الدوحة، التي وقعت يوم الثلاثاء، مؤكدا دعمه سيادة قطر وأمنها.