تفاصيل جديدة حول العثور على رفات 17 شخصًا داخل كهف شمالي اليمن

كشف محام وناشط حقوقي يمني، مساء الإثنين، تفاصيل جديدة حول عملية العثور على رفات 17 شخصًا اختطفتهم ميليشيات الحوثي قبل 13 عامًا داخل أحد الكهوف شمال البلاد.

وكانت تقارير إعلامية يمنية تحدثت، في وقت سابق، عن عثور الأهالي على هياكل عظمية لهؤلاء في أحد الكهوف الجبلية بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران.

وظهرت الهياكل العظمية في الكهف الذي كان موصدا بالطين والحجارة، وفقا لما تم تداوله على لسان الأهالي، مكبلة اليدين، في إشارة إلى تعرضهم للتعذيب حتى الموت.

وقال المحامي اليمني عبدالرحمن برمان: "هذه رسالة وصلتني من أحد أقارب الضحايا، يشرح فيها كيف تعاملت ميليشيات الحوثي مع أهالي الضحايا، وكيف أبلغوهم بإعدام أبنائهم، ومكان وتاريخ إعدامهم".

وأضاف برمان، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نقلا عن الرسالة التي وصلته: "هؤلاء أصحابنا المختطفون، وقد تم اختطافهم وأسرهم في 2010، وهم 17 أسيرا، لم يفصح الحوثي عن مصيرهم إلا قبل أسبوع، آواخر الشهر المنصرم".