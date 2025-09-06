تحذير استخباراتي لعائلة جندي إسرائيلي من استهداف موقعه في غزة

قال عوفير إنجرست، شقيق الجندي الإسرائيلي المختطف ماتان إنجرست، إن مسؤولًا رفيعًا في جهاز الاستخبارات حذّر العائلة من وجود خطر مباشر يهدد حياة ابنهم في مدينة غزة.

وأوضح عوفير، في مقابلة مع قناة "كان ريشت بي" السبت، أن المصدر الاستخباراتي أبلغهم بأن المنطقة التي يُحتجز فيها ماتان لا تخضع لضمانات كافية، وأن الجيش الإسرائيلي قد ينفذ ضربة عسكرية هناك من دون أن يتمكن من التأكد من سلامة الرهائن.

وجاءت تصريحات عوفير إنجرست بعد تدوينة نشرتها والدته، عنات إنجرست، عبر منصة "إكس"، قالت فيها إنها تلقت اتصالًا هاتفيًا أُبلغت خلاله بأن حياة ماتان في خطر. ووجهت عنات رسالة حادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، جاء فيها: "سيدي رئيس الوزراء، هل نمت الليلة الماضية؟ لقد أمضيتُ 700 ليلة بلا نوم. ماتان في خطر داهم، هذا ما أُبلغتُ به أمس. الليلة سأقف أمام منزلك ومعي عشرات الآلاف من الإسرائيليين. سيكون صخبنا هناك امتدادًا لأصوات الانفجارات التي تملأ بيت ماتان. لن تجد مني هدوءًا بعد اليوم، انتهى الأمر!".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر في وقت سابق اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان مواقع في مدينة غزة بإخلاء منازلهم.

وبحسب منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، فقد حدد إنذار الإخلاء "البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية".

وقال أدرعي إن الجيش سيهاجم المبنى في الوقت القريب "نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره".

وشدد على ضرورة الإخلاء بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في مواصي خان يونس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، السبت، عن "منطقة إنسانية" في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة "إكس"، إن تحديد منطقة إنسانية في خان يونس جاء مع توسيع المناورة البرية في مدينة غزة والاستيلاء على معاقل حماس في عملية عربات جدعون 2.