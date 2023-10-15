حماس تتبنى إطلاق 20 صاروخًا من لبنان على مستوطنتين إسرائيليتين
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، أنها أطلقت 20 صاروخًا من لبنان على مستوطنتين إسرائيليتين.
وأكدت الحركة أن القصف استهدف مستوطنتي "شلومي ونهاريا ومحيطهما شمال فلسطين المحتلة".
بدورها، قالت ميليشيات حزب الله اللبنانية في بيان آخر إنها استهدفت ثكنة حانيتا الإسرائيلية بصواريخ موجهة "ردًا على قتل وجرح" صحفيين في جنوب لبنان، مؤكدة أن الهجوم أدى إلى "سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو".