حماس تتبنى إطلاق 20 صاروخًا من لبنان على مستوطنتين إسرائيليتين

بدورها، قالت ميليشيات حزب الله اللبنانية في بيان آخر إنها استهدفت ثكنة حانيتا الإسرائيلية بصواريخ موجهة "ردًا على قتل وجرح" صحفيين في جنوب لبنان، مؤكدة أن الهجوم أدى إلى "سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو".