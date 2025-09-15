logo
بلغاريا تعتقل مالك السفينة الروسية المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت

مرفأ بيروت بعد الانفجارالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

قال مسؤولون لبنانيون الإثنين، إن مالك السفينة الروسية المرتبطة بشحنة نترات الأمونيوم سبب الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020، اعتُقل في بلغاريا.

ويأتي اعتقال إيغور جريتشوشكين بعد نحو 5 سنوات من إصدار قاضي تحقيق لبناني مذكرتي توقيف عبر الإنتربول بحقه وبحق قبطان السفينة، بوريس بروكوشيف، وهو أيضا مواطن روسي.

 وأوضح المسؤولون القضائيون، أن السلطات اللبنانية تعد أوراقا تطلب نقل جريتشوشكين إلى لبنان لاستجوابه.

وأضافوا أنه في حال عدم تسليمه، قد يسافر المحققون اللبنانيون إلى بلغاريا لاستجوابه هناك.

وقال 4 مسؤولين قضائيين لبنانيين، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، تماشيًا مع اللوائح المعمول بها، إن جريتشوشكين، الذي يحمل أيضا الجنسية القبرصية، تم اعتقاله الأسبوع الماضي في مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا، بعد وصوله على متن رحلة جوية من قبرص.

 وقد تم التواصل مع السلطات البلغارية للحصول على تعليق.

يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب من العام 2020. وقتل في الانفجار أكثر من 230 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف، ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب فيه.

