مصدر: إيران نصحت فصائل عراقية بعدم المشاركة في حرب لبنان المحتملة

أحمد عبد

كشف مصدر عراقي لـ"إرم نيوز" عن تلقي الفصائل المسلحة في العراق رسائل من طهران بعدم اشتراكها بشكل مباشر في معركة لبنان في حال قررت إسرائيل شن هجوم عسكري شامل على الجنوب اللبناني.

وتشهد جبهة جنوب لبنان، تصاعدًا في العمليات العسكرية المتبادلة بين ميليشيا حزب الله والقوات الإسرائيلية، في ظل الحديث عن قرار إسرائيلي لتنفيذ هجوم عسكري واسع.

وذكر بيان لمكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تقييمًا جرى للجبهة الشمالية وعليه "تمت المصادقة وإقرار خطط عملياتية لهجوم في لبنان".

وأشار إلى اقتراب "اللحظة التي سنقرر فيها تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان، في حرب شاملة، سيتم القضاء على حزب الله وسيُضرب لبنان بشدة".

ومع اقتراب شبح الحرب على الجنوب اللبناني، بدأت الفصائل المسلحة العراقية "الشيعية" استعداداتها لفصل جديد من المعارك الداخلية والخارجية، وتكرار تجربتها في الجبهة السورية عندما قاتل المئات من عناصر هذه الفصائل في غالبية المعارك التي خاضها الجيش السوري بدءًا من دمشق غربًا وصولًا إلى دير الزور شرقًا.