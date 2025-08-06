الحوثيون يفرضون حظرا بحريا على أساطيل 64 شركة شحن

أعلنت ميليشيا الحوثي، الخميس، فرض حظر بحري على أساطيل العشرات من شركات الشحن العالمية، بسبب "انتهاكها قرار الحصار البحري المفروض على إسرائيل".

وقال "مركز تنسيق العمليات الإنسانية" HOCC التابع للحوثيين، إن أساطيل 64 شركة شحن، باتت محظورة من عبور مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب، جراء فرض عقوبات عليها.

وذكر المركز الذي أشرف على هجمات الحوثيين البحرية خلال الفترة الماضية، أن جميع أساطيل وسفن الشركات التي انتهكت قرار الحصار البحري على إسرائيل، "ستكون عرضة للاستهداف" في أي منطقة تطالها قوات الميليشيا.

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وأضاف في بيان نشرته وسائل إعلام الحوثيين، أنه خاطب الشركات المالكة للسفن التي انتهكت قرار الحصار البحري، وأبلغها بالعقوبات التي تحظر عبورها البحري.

وبحسب المركز، فإنه "يواصل إرسال إشعارات ما قبل العقوبة إلى الشركات المالكة للسفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، لتحذيرها من عواقب انتهاك قرار الحصار البحري".

وأكد أن استمرار العقوبات على الشركات المخالفة، بغض النظر عن جنسياتها، محملا الشركات المالكة للسفن المنتهكة "كامل التبعات الناتجة عن تلك العقوبات"، مشيرا إلى أن إجراءاته "تهدف إلى ممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف عدوانه ورفع الحصار عن قطاع غزة" وفق تعبيره.

وقبل أسبوع أعلن الحوثيون عن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري المفروض على إسرائيل، عبر استهداف جميع السفن التابعة لأي من الشركات التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها أو وجهتها.