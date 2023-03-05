سرقة القرن تعود للواجهة.. الكاظمي يرد على مذكرات قبض بحق أعضاء في حكومته

رد رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، السبت، على مذكرات الاعتقال التي صدرت بحق أعضاء في فريقه الحكومي، ومستشارين له، فيما طالب بتحقيق دولي.

وشملت مذكرات القبض التي صدرت كلاً من وزير المالية السابق عبد الأمير علاوي، ومدير مكتبه رائد جوحي، والمستشار السياسي مشرق عباس، بالإضافة إلى أحمد نجاتي السكرتير الشخصي للكاظمي؛ وذلك بتهمة التورط بما عُرف إعلاميا بـ"سرقة القرن".

وقال الكاظمي، في بيان صحفي: إن "هذا النوع من الإجراءات التنفيذية التي تتخذها جهات تحقيقية مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسية تفتقر إلى الحدود المقبولة من الاستقلالية، تؤشّر إلى نهج سياسي مكشوف في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة، وقد كانت إجراءات العزل والإبعاد والتنكيل الإداري التي أقصت مئات الموظفين في الدولة خلال أسابيع معدودة مثالاً لهذا الاستهداف".