الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء السورية

شعار الخارجية الإماراتية
رحبت دولة الإمارات، الأربعاء، بإعلان الحكومة السورية الوصول إلى "خريطة طريق" لحل أزمة محافظة السويداء، كما ثمنت جهود الأردن والولايات المتحدة في تحقيق ذلك.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، شددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أهمية ترسيخ التهدئة حماية لسوريا ووحدتها، وبما يحقن الدم السوري ويضمن حماية المدنيين، ويحقق سيادة الدولة والقانون.

كما جددت وزارة الخارجية دعم دولة الإمارات الثابت لكل الخطوات التي تتخذها سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري ودعمها كل المساعي الهادفة إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.

