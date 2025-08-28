مواجهة "النفوذ الخبيث" لإيران وحرب غزة أبرز ملفات مباحثات روبيو وساعر

التقى وزيرا الخارجية الأمريكي والإسرائيلي، في واشنطن، الخميس، وبحثا "قضايا رئيسية في غزة ولبنان وسوريا وأهمية مواجهة النفوذ الخبيث الذي تمارسه إيران"، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.

وقال الوزير روبيو بعد اللقاء في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "التقيت غدعون ساعر للتأكيد على تعاون بلدينا الوثيق وهو أمر حيوي لضمان الأمن والازدهار في المنطقة".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الوزير ساعر اجتمع بنظيره الأمريكي روبيو في واشنطن وشكره على وقوفه إلى جانب إسرائيل.

وبحث الوزيران ساعر وروبيو، وفق بيان الخارجية الإسرائيلية، "التحديات والفرص المختلفة في الشرق الأوسط"، كما بحثا "الحرب في غزة قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وبحث الجانبان كذلك "المسألة الإيرانية بعد تعاون البلدين لإزالة التهديد الإيراني"، إلى جانب بحث "التعاون في صد التحركات المناوئة لإسرائيل على الساحة الدولية".

وسأل صحفيون ساعر أثناء مغادرته الاجتماع مع روبيو عن خطط إقامة دولة فلسطينية فأجاب: "لن تكون هناك دولة كهذه".

ولاحقاً، كتب ساعر تعليقاً عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلاً: "أشكر الوزير روبيو على كرم ضيافته في واشنطن العاصمة ودعمه الشخصي الثابت لإسرائيل".

وأضاف: "كان اجتماعنا مثمرًا، وناقشنا التحديات والمصالح المشتركة لبلدينا. ليس لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة بقيادة رئيسها. ليس لترامب والولايات المتحدة حليف أعظم من إسرائيل".