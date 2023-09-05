هل تنجح جوبا في الوساطة لحل الأزمة السودانية؟

اتفق وزيرا خارجية السودان وجنوب السودان على أن الأخيرة هي الدولة الأنسب للتوسط لحل الأزمة التي تعصف بالسودان منذ أبريل الماضي، إثر اندلاع المواجهات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وزار قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، الإثنين، دولة جنوب السودان، حيث أجرى مباحثات مع نظيره سلفاكير ميارديت، شملت قضايا من ضمنها الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة.

مسؤولية السودانيين

وقال رئيس لجنة السياسات في حزب الأمة القومي، إمام الحلو: "إن جنوب السودان حكومة وشعباً هم أقرب الناس لنا وأكثر الناس معرفة بأوضاعنا ومشاكلنا في محيطنا الإقليمي".

وأضاف الحلو، في تصريح لـ"إرم نيوز": "لا نقول إن جوبا وحدها ستنجح في الوساطة؛ لأن وقف الحرب مسؤولية السودانيين أولاً، لكن دورها مطلوب مع الأشقاء لدعم المجهود الوطني بهذا الخصوص".

وتعد زيارة البرهان إلى جوبا ثاني زيارة رسمية له خارج البلاد منذ اندلاع الصراع، بعد زيارة قام بها إلى العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء الماضي، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واعتبر القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، علي سعيد، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن دولة جنوب السودان قد تلعب دورا في التوسط من أجل إنهاء الأزمة التي تعصف بجارتها الشمالية.

وقال سعيد: "قد تكون جوبا وسيلة لإيقاف الحرب وتوزيع الأنصبة، ولكنها أو غيرها لا تستطيع أن تحل الأزمة السودانية؛ لأنها أزمة وطنية متفاقمة وصلت قمتها بالحرب.. الشعب السوداني هو من سينهي الحرب".

بدوره، أوضح السفير علي الصادق، وزير الخارجية المكلف، أن المباحثات تطرقت للجهود التي تبذلها دول الإقليم، لا سيما دولة جنوب السودان، لمعالجة الأزمة في السودان ومستقبل المبادرات الأخرى.

وقال الصادق، في تصريحات صحافية: "نحن كسودانيين نرى أن جنوب السودان هو الأنسب للتوسط لمعالجة الأزمة، وذلك لما يجمعنا من مصير مشترك وعلاقات أزلية".

بوادر أزمة

واعتبر القيادي في الحرية والتغيير، بشرى الصائم، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن جوبا لن تنجح في الوساطة على الرغم من علاقتها مع أهم الأطراف الفاعلة في المشهد السوداني.

وقال الصائم: "هنالك بوادر أزمة في مناطق التماس جنوب كردفان ودارفور قد يشارك الدعم السريع كطرف فيها.. جوبا واحدة من أربع دول كلفت في مؤتمر جيبوتي بحل الأزمة السودانية عبر لقاء مباشر بين حميدتي والبرهان".

وأضاف الصائم: "أي محاولات للحل من أي دولة منفردة لن تنجح، ويمكن إذا أرادت جوبا أن تلعب دوراً ناجحاً أن تقوم بتوحيد وجمع المبادرات في مبادرة واحدة".

مكان مُناسب

إلى ذلك، أكد وزير خارجية دولة جنوب السودان دينق داو أن زيارة البرهان تشكل فرصة لإطلاع القيادة في دولة الجنوب على تطورات الوضع في السودان، وإمكانية إيجاد الحلول للأزمة السودانية.

وقال داو إن السودان وجنوب السودان تربطهما حدود مشتركة طويلة تتطلب التنسيق والتعاون لحمايتها وتأمينها وجعلها منافذ للمنفعة المشتركة لشعبي البلدين.

وأكد أن دولة جنوب السودان يمكن أن تكون المكان المناسب لإيجاد حل للأزمة في السودان، وذلك بالنظر لما يربط الشعبين من وشائج اجتماعية، فضلاً عن العلاقة الودية الطيبة بين البرهان وسلفاكير.

وفي السياق، أكد يوسف محمد زين، رئيس الحزب الوطني الاتحادي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن جوبا مؤهلة للعب دور إيجابي لاحتفاظها بعلاقات إيجابية مع جميع اللاعبين الأساسيين، وكذلك بالحركات غير المدرجة في اتفاق جوبا.