تقدم بري للجيش الإسرائيلي واشتباكات عنيفة وسط قطاع غزة
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وعناصر مسلحة من حركة حماس في شرق دير البلح وسط قطاع غزة الليلة الماضية وصباح اليوم الجمعة، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي للمنطقة.
وقال مراسل "إرم نيوز"، إن دويّ تلك الاشتباكات والانفجارات سُمع بشكل واضح في محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.
وجاءت هذه الاشتباكات بعد أن تقدمت قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته في شارع صلاح الدين، بعد اجتيازه مخيم البريج والمغازي إلى الشرق من قطاع غزة، وتمركزه على الشارع الرئيسي الذي يربط جميع محافظات القطاع ببعضها البعض.
وتسببت الاشتباكات والقصف الإسرائيلي المتواصل للمنطقة الوسطى ودير البلح بموجة نزوح جديدة لسكان المنطقة، نحو مدينة رفح جنوب القطاع، إضافة إلى مخيمات أنشئت حديثاً غرب دير البلح.
كما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية بشكل مكثف شواطئ المنطقة الوسطى، وركزت قصفها المدفعي على الأطراف الغربية لمخيم النصيرات، الذي تعرض لعمليات قصف إسرائيلي مكثف خلال الليلة الماضية وفجر اليوم.
وأفاد شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، بأن "الطيران الإسرائيلي استهدف الأطراف الشرقية لمنطقة الزوايدة قرب شارع صلاح الدين وسط القطاع، الأمر الذي أدى لوقوع عدد من الإصابات والضحايا"، مؤكدين أن الجيش يحاصر عدداً من السكان بمناطق المغازي وشرق دير البلح.
وفي السياق، قال مدير الإعلام في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، محمد الحاج، إن "الطواقم الطبية تجد صعوبة في الوصول إلى مناطق الاشتباكات والقصف الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن انتشار القناصة بمناطق شرق دير البلح والمغازي يعيق عمل الطواقم الطبية.
وأوضح الحاج، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "منذ الليلة الماضية وصباح اليوم وصل للمستشفى نحو 30 من المصابين والضحايا"، مبيناً أن الوضع الصحي بالمستشفى متهالك، وأن العمليات الإسرائيلية بالمنطقة الوسطى تهدد استمراره بالعمل.
الجدير ذكره، أنه ومنذ عدة أيام طالب الجيش الإسرائيلي سكان عدد من مناطق الوسطى بإخلاء منازلهم، لأنها منطقة عمليات خطرة، الأمر الذي أدى لنزوح الآلاف من سكان تلك المناطق إلى مدينتي دير البلح ورفح.