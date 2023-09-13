العاهل المغربي يتبرع بالدم ويتفقد مصابي الزلزال (فيديو)

لليوم الخامس تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب وسط آمال ضئيلة بالعثور على ناجين تحت الأنقاض، التي خلفها الزلزال الذي وقع في إقليم الحوز الممتد على جبال الأطلس الكبير وأودى بحياة أكثر من 2900.

في غضون ذلك تفقد العاهل المغربي الملك محمد السادس مركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمراكش، واطلع على الحالة الصحية للمصابين، من ضحايا الزلزال الذي وقع يوم الجمعة، وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.