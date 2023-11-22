صفقات الأسرى بين حماس وإسرائيل.. جدل الأرقام ومتاهة المفاوضات

"ياسين ومشعل"

هذه الصفقة التي جرت في عام 1997 لم تجر بين إسرائيل وحماس، لكن حماس كانت الطرف البارز فيها، إذ جرت اتفاقية تبادل ما بين الأردن وإسرائيل أطلقت بموجبها الحكومة الأردنية سراح عميلين للموساد الإسرائيلي اعتقلتهما قوات الأمن الأردنية بعد محاولتهما الفاشلة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في العاصمة الأردنية عمان، فيما أطلقت إسرائيل سراح مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، الذي كان معتقلًا في سجونها منذ العام 1989 وكان يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة، كما زوَّدت الأردن بـ "الترياق" اللازم لخالد مشعل الذي جرى حقنه بالسم خلال محاولة الاغتيال.

"صفقة الحرائر" 2009

في حزيران يونيو 2006 تمكنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بمشاركة فصائل فلسطينية أخرى، من أُسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، بعد عملية نوعية تخللها التسلل عبر نفق أرضي تحت الحدود، ومباغتة القوات الإسرائيلية على الحدود الشرقية لمدينة رفح، وأسفرت عن مقتل قائد دبابة ومساعده، وإصابة 5 بجروح.

وفي عام 2009 تمت عملية تبادل بين إسرائيل وحماس، عبر وسيط ألماني، بهدف حصول إسرائيل على معلومات حول وضع الجندي شاليط، أطلقت إسرائيل بموجبها سراح 20 أسيرة فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، وقدمت المقاومة مقابل ذلك شريط فيديو لمدة دقيقتين يظهر فيه شاليط بصحة جيدة.

"وفاء الأحرار" 2011

وبعد نحو سنتين من التفاوض "الفاشل" بين الجانبين، عبر أكثر من وسيط، شنَّت إسرائيل حربًا على قطاع غزة في نهاية عام 2008 ومطلع 2009، لكنها لم تفلح أيضًا في الوصول إلى مكان شاليط.

وفي تشرين الأول أكتوبر 2011، وافقت إسرائيل على المطالب الفلسطينية في صفقة تبادل "تاريخية"، عبر الوسيط المصري، أطلق عليها صفقة "وفاء الأحرار".

وتضمنت الصفقة مقابل الإفراج عن شاليط الإفراج عن 310 معتقلين فلسطينيين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، والإفراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الإسرائيلية، وإطلاق سراح جميع الأسرى من كبار السن والمرضى، وإطلاق سراح 45 معتقلًا من مدينة القدس، وإطلاق سراح 6 معتقلين يحملون الجنسية الإسرائيلية (فلسطينيي الـ 48).

كما جرى تقليص عدد المحررين الذين كانت إسرائيل تطالب بإبعادهم من 500 إلى 203 محررين.

وأطلق سراح المعتقلين، الذين بلغ عددهم 1027 أسيرًا على مرحلتين:

المرحلة الأولى: إطلاق سراح 450 أسيرًا فلسطينيًّا و27 أسيرة فلسطينية مقابل الإفراج عن شاليط وتسليمه للسلطات المصرية يوم الـ18 من تشرين الأول أكتوبر 2011.

المرحلة الثانية: إطلاق سراح 550 أسيرًا فلسطينيًّا يوم الـ18 من كانون الأول/ ديسمبر 2011، وإعادة شاليط إلى إسرائيل.

يحيى السنوار

يعد يحيى السنوار، الرئيس الحالي لحركة حماس في غزة، أبرز الأسماء التي شملها اتفاق "وفاء الأحرار".

وكان السنوار اعتقل عام 1988، وصدر عليه حكم بالسجن أربعة مؤبدات، بعد أن وُجهت له تهم تتعلَّق بتأسيس جهاز أمني والمشاركة في تأسيس الجهاز العسكري الأول للحركة الذي عُرف باسم "المجاهدون الفلسطينيون".

وبعد الإفراج عنه عاد السنوار إلى مكانه قياديًّا بارزًا في حركة حماس وفي 2017، انتخب السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة خلفًا لإسماعيل هنية.