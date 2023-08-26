البرهان يتجه إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ بداية الحرب

أفادت تقارير إخبارية بأن قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، سيغادر إلى مصر، اليوم السبت، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع المواجهات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي.

ونقلت وسائل إعلام محلية قول مصادر دبلوماسية إن البرهان سيصل اليوم إلى مصر، لإجراء مشاورات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في السودان.

ووصل البرهان، الخميس، إلى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمال البلاد، ومنها اتجه إلى بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرق البلاد، وذلك بعد ساعات من ظهوره في مقطع فيديو وسط جنود من الجيش، لأول مرة خارج قيادة الجيش في الخرطوم منذ بدء الحرب.

وظهر قائد الجيش السوداني بشكل مفاجئ لأول مرة، خارج مقر القيادة العامة وسط جنوده في منطقة وادي سيدنا العسكرية في مدينة أمدرمان.

وشغل خروج البرهان من مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم، الرأي العام المحلي، وسط الحديث عن ترتيبات بوساطة إقليمية لسفره خارج البلاد لوضع تسوية تنهي الحرب في السودان.