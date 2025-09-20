مدير أمن السويداء ينشر قائمة بأسماء 40 امرأة مغيّبة قسراً

أعلن مدير أمن السويداء، سليمان عبد الباقي، فجر السبت، قائمة بأسماء 40 امرأة مغيبة قسرًا.

ودعا عبد الباقي، في منشور على "فيسبوك"، ذوي المخطوفات إلى التواصل مع مديرية الأمن لتثبيت الأسماء، مؤكدًا أن جهاز قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء يسعى للكشف عن مصيرهن ورجوعهن لأهاليهن سالمات.

وأكد أنه سيتم التعامل مع أي جهة خاطفة بحكم عصابة خطف، لافتًا إلى التنسيق مع مديرية أمن درعا وريف دمشق بهذا الخصوص.

وقال إنه سيوضح عبر مقطع مصور خطوات ثانية، ولكن في هذه المرحلة فإن عمل الدولة تحرير كل المختطفات والمحتجزين.