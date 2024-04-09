مقاتلات إسرائيلية تستهدف بنى تحتية ومواقع عسكرية للجيش السوري

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شن هجمات على ما قال إنها "بنى تحتية عسكرية وموقع عسكري للجيش السوري".

وقال أفيخاي أدرعي في بيان مقتضب إن "طائرات حربية أغارت خلال ساعات الليلة الماضية على بنى تحتية عسكرية للجيش السوري في منطقة محجة".

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية موقعاً للجيش السوري في جنوب البلاد".

وأشار إلى أن هذه الغارات جاءت "بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية مساء أمس من الأراضي السورية نحو منطقة يوننان في هضبة الجولان دون وقوع إصابات، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي قصف مصادر النيران بالمدفعية.

وأضاف أدرعي أنه تم الليلة الماضية رصد إطلاق قذيفتين من لبنان نحو منطقة مسغاف عام سقطتا في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.