بعد قصف بعلبك.. "حزب الله" يعلن استهداف قاعدة ميرون الإسرائيلية

أعلنت ميليشيا "حزب الله"، الثلاثاء، استهداف قاعدة ميرون شمال إسرائيل "بدفعة صاروخية كبيرة"، ردًّا على ‏قصف تل أبيب مدينة بعلبك شرق لبنان الاثنين.

وقالت الميليشيا في بيان على منصة تلغرام، إن مقاتليه ‌‎استهدفوا ‌‏عند ‏الساعة 8:00‌ ‎من صباح اليوم (6:00 ت.غ)، قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات".‏

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "تم رصد إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه منطقة ميرون (شمالا قرب الحدود اللبنانية الجنوبية) دون وقوع إصابات أو أضرار".

وأضافت أنه بالتزامن مع ذلك، "دوّت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية".

ونقلت وكالة الأناضول عن القناة 12 الإسرائيلية بأنه "تم رصد إطلاق ما بين 30 إلى 40 صاروخًا، تم اعتراض عدد منها"، دون أن توضح مكان سقوط البقية.

ونقلت القناة عن طواقم نجمة داود الحمراء (الإسعاف)، أنه "لم تقع إصابات أو أضرار".

وأمس الاثنين، قصف الجيش الإسرائيلي 3 أهداف لميليشيا "حزب الله" في منطقة بعلبك، التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن الحدود مع لبنان، وهي أبعد الأهداف التي تعرضت للهجوم منذ بداية الحرب، وفق المصدر ذاته.

وقال الجيش الإسرائيلي وقتها في بيان، إنه هاجم مواقع في بعلبك يستخدمها نظام الدفاع الجوي التابع لمنظمة حزب الله، وذلك ردا على إطلاق الحزب صواريخ "أرض- جو" على طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "زيك" (هرمز 450) وإسقاطها الاثنين.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي، بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصفا متقطعا أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، بالإضافة إلى ضحايا بين المدنيين اللبنانيين.