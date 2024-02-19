مقتل عضو بارز في التيار الصدري جنوب العراق

أقدمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية على اختطاف وقتل (أيسر نصير الخفاجي) أحد أعضاء التيار الصدري البارزين، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في محافظة بابل جنوب العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية، أقدمت ظهر أمس الأحد، على اختطاف أيسر نصير الخفاجي أحد أعضاء التيار الصدري البارزين في محافظة بابل، وعثرت القوات الأمنية، فجر اليوم الإثنين، على جثته مقتولًا بعدد من الطلقات النارية، على الطريق الدولي السريع المؤدي إلى العاصمة بغداد".

وأضافت المصادر أن "التحقيقات مستمرة بشأن قضية اختطاف وقتل الخفاجي، لكن حتى الآن لا تزال الجريمة غامضة ولم تتمكن الجهات المختصة من معرفة الجهة الخاطفة وأسباب الاختطاف والقتل".

وأوضحت المصادر ذاتها أن "عناصر سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري، باتت مستنفرة في شوارع محافظة بابل، وسط مخاوف وتوتر أمني كبير".

وجاءت عملية اختطاف وقتل العضو البارز في التيار الصدري أيسر نصير الخفاجي، بعد أيام من تسلم ميليشيا عصائب أهل الحق منصب محافظ بابل ممثلة بالقيادي في الحركة عدنان فيحان.