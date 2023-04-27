الجيش السوداني: الوضع مستقر في الخرطوم.. والأيام القادمة ستشهد "انفراجا كبيرا"

قال الجيش السوداني في بيان، اليوم الخميس، إن الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم "مستقر جدًا باستثناء ولاية غرب دارفور"، مؤكدًا أن "الأيام القادمة ستشهد انفراجًا كبيرًا في الأوضاع على الأرض".

وأكد الجيش، أن "الوضع في بعض مناطق الخرطوم معقد بسبب احتشاد مجموعات الدعم السريع بها"، متهمًا تلك القوات باستخدام "أسلوب القصف العشوائي لمناطق وسط الخرطوم".