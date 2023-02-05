صحيفة عبرية: مسؤول سوداني كبير يزور إسرائيل خلال أيام
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن زيارة مرتقبة سيقوم بها مسؤول سوداني كبير إلى إسرائيل خلال أيام، لتوثيق العلاقات بين البلدين.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أنه من المتوقع أن يصل مسؤول كبير في الحكومة السودانية إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، لمواصلة الاستعدادات لاعتراف متبادل وتوقيع اتفاق سلام بين الخرطوم وتل أبيب.
وقالت الصحيفة العبرية، في تقرير لها، إن: "المسؤول السوداني سيلتقي كبار المسؤولين الإسرائيليين، وبالتحديد وزير الخارجية إيلي كوهين الذي يقود الاتصالات مع السودان"، بالإضافة إلى أنه سيلتقي مسؤولين آخرين في إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة، أن "الغرض من وصول المسؤول السوداني لإسرائيل تعزيز العلاقات قبل توقيع اتفاق السلام وكذلك مواصلة الاستعدادات للاعتراف المتبادل، بعد تشكيل حكومة مدنية في السودان".
وقام وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين، الخميس الماضي، بزيارة تاريخية للخرطوم، سلم خلالها رئيس مجلس السيادة السيادي عبد الفتاح البرهان، مسودة اتفاق سلام بين البلدين، وفق الصحيفة العبرية.
وقبل يومين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في تصريحات صحفية، إن: "إسرائيل والسودان سيوقعان اتفاق سلام في واشنطن في غضون أشهر".
ولفت كوهين، إلى أن إنجاز نص الاتفاقية تم خلال زيارته إلى العاصمة السودانية الخرطوم واللقاء الذي جمعه مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.