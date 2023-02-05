صحيفة عبرية: مسؤول سوداني كبير يزور إسرائيل خلال أيام

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن زيارة مرتقبة سيقوم بها مسؤول سوداني كبير إلى إسرائيل خلال أيام، لتوثيق العلاقات بين البلدين.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أنه من المتوقع أن يصل مسؤول كبير في الحكومة السودانية إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، لمواصلة الاستعدادات لاعتراف متبادل وتوقيع اتفاق سلام بين الخرطوم وتل أبيب.

وقالت الصحيفة العبرية، في تقرير لها، إن: "المسؤول السوداني سيلتقي كبار المسؤولين الإسرائيليين، وبالتحديد وزير الخارجية إيلي كوهين الذي يقود الاتصالات مع السودان"، بالإضافة إلى أنه سيلتقي مسؤولين آخرين في إسرائيل.