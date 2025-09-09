غارة إسرائيلية تستهدف مركبة جنوب بيروت (فيديو وصور)

استهدفت غارة إسرائيلية سيارة قرب بلدة الجية الواقعة على مسافة نحو 30 كيلومترا جنوب بيروت، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأوردت الوكالة "استهدفت مسيّرة معادية، سيارة بالقرب من مسجد محلة زاروت، بين بلدتي الجية وبرجا في إقليم الخروب".

وتأتي هذه الغارة غداة سلسلة غارات إسرائيلية على شرق لبنان أوقعت خمسة قتلى بحسب وزارة الصحة، وقال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت مواقع لحزب الله.

وأكد "حزب الله" أمس أن القتلى الخمسة في الغارات الإسرائيلية على لبنان هم من مقاتليه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وقالت إسرائيل إن "حزب الله" المدعوم من إيران يستخدم هذه المواقع للتدريب والتحضير لهجمات ضد جنود إسرائيليين وتخزين أسلحة في انتهاك للاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ولبنان.

وتوعد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل ضرب مواقع "حزب الله" لمنعه من إعادة بناء قدراته العسكرية والقضاء على التهديدات ضد إسرائيل.