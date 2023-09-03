بعد مقتل إمام مسجد.. الإعلان عن إضراب عام في المجتمع العربي بإسرائيل

أعلنت لجنة المتابعة العربية العليا في إسرائيل واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية حالة الطوارئ والإضراب العام، الثلاثاء القادم، إثر مقتل إمام مسجد في بلدة كفر قرع أثناء خروجه من المسجد.

وجاء الإعلان عن الإضراب خلال اجتماع طارئ عقد اليوم الأحد، في بلدة كفر قرع.

وقالت اللجنة "سيتم التعليم في المدارس لساعتين فقط، في يوم الإضراب، ومن ثم إخراج الطلاب في مظاهرات شعبية محلية".

كما قررت اللجنة تحويل جنازة المغدور الشيخ سامي عبد اللطيف إمام مسجد قباء في كفر قرع، غدًا الإثنين، إلى مظاهرة تعبيرية تنطلق من البلدة لتصل إلى طريق رئيسية، شمال إسرائيل.

وشهدت بلدة كفر قرع الواقعة شمال إسرائيل، حادثتي قتل منفصلتين، خلال أقل من 24 ساعة، وفقدت 3 من أبناء البلدة، وكانت الحادثة الثانية أشد وقعةً على الأهالي، إذ قُتل إمام مسجد البلدة، عند خروجه بعد أن أنهى صلاة الظهر.