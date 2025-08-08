بيان "شديد اللهجة" من مصر بشأن خطة إسرائيل لاحتلال غزة

أدانت مصر، اليوم الجمعة، ببيان شديد اللهجة قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن هذه الخطة المدانة بأشد العبارات؛ تهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة".

وأضافت الوزارة أنها تهدف كذلك "للقضاء على جميع مقومات حياة الشعب الفلسطيني وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

أخبار ذات علاقة ملك الأردن: نرفض خطة الكابينت الهادفة لاحتلال غزة

وأكدت مصر أن "مواصلة إسرائيل سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل؛ لن تؤدي إلا لتأجيج الصراع وتزيد من تصعيد التوتر وتعميق الكراهية ونشر التطرف في المنطقة".

وأشارت إلى أن ذلك "تفاقم بالفعل بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع".

ودعت "المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف سياسة العربدة وغطرسة القوة التي تنتهجها إسرائيل والتي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق السلام، والقضاء على آفاق حل الدولتين".

وأعاد البيان التأكيد أنه "لا أمن ولا استقرار ستنعم به إسرائيل والمنطقة؛ إلا من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".