قتل أحدهم.. طلاب في جامعة الخرطوم عالقون وسط القتال عدة أيام

أطلق عشرات الطلبة العالقين داخل مبنى كلية الهندسة في جامعة الخرطوم، نداءً عاجلاً لانقاذهم من المنطقة الواقعة في قلب المواجهات المسلحة بين الجيش والدعم السريع.

وكشف الطلبة أن أحدهم قتل وأصيب آخر دون أن يتمكنوا من تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهما.

وبث بعض الطلاب مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، من داخل مبنى مكتبة كلية الهندسة في جامعة الخرطوم لطلب النجدة والإغاثة، تخلله سماع أصوات الرصاص في الخارج.

وقال أحد الطلاب إن عددهم يبلغ "88 شخصًا بينهم 5 طالبات و20 عاملاً في الجامعة منهم امرأتان، علقوا داخل المبنى منذ اندلاع الاشتباكات يوم السبت الماضي، حيث ظلوا تحت القصف المتواصل".

وأشار الطالب إلى أنهم فقدوا أحد الطلاب يوم الأحد، ولم يتمكنوا من رفع جثمانه حتى اليوم الإثنين، علاوة على وجود آخر مصاب في انتظار الإسعاف الطبي.

وأوضح أن الأوضاع سيئة للغاية مع استمرار الاشتباكات وتحليق الطائرات، مناشدا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصليب الأحمر، للتدخل من أجل إنقاذهم.

وأكد الطالب الذي تحدث في المقطع وقد بدا عليه التعب والخوف، نفاد الغذاء والمؤن التي لديهم وأنهم باتوا يتخوفون من انقطاع التيار الكهربائي والمياه.

وتقع جامعة الخرطوم قرب القيادة العامة للجيش، وظلت الشوارع المحيطة بها مسرحا للعمليات العسكرية طول فترة الاشتباكات، وقد دمرت بعض المباني القريبة.