استنكارا لأحداث السويداء.. محتجون "دروز" يقطعون طريقا بجبل لبنان (فيديو)

قطع محتجزون من أبناء الطائفة الدرزية في لبنان اليوم الثلاثاء طريقا بشكل جزئي، استنكارا للأحداث التي تشهدها محافظة السويداء، معقل الدروز في سوريا.

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وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، شهدت الاحتجاجات انتشارا كثيفا للجيش اللبناني، وسط مخاوف من التصعيد.

ووثق مقطع فيديو لبنانيين وهم يقطعون طريق "صوفر - عالية" في جبل لبنان، معقل الطائفة الدرزية، وسط هتافات مؤيدة لأهالي السويداء، مستنكرين الاعتداءات التي طالت أبناء المحافظة.

كما وثق مقطع فيديو آخر قيام لبنانيين "دروز" بتهشيم سيارات لسوريين، على خلفية الأحداث في السويداء.

ويأتي ذلك مع إعلان رئيس حزب "التوحيد العربي"، ذو الغالبية الدرزية، وئام وهاب عن "تشكيل مسلح" يدعو من خلاله إلى التضامن والدفاع عن دروز السويداء، في منشور نشره عبر حسابه في "إكس".