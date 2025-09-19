ما حقيقة الأنباء عن إحباط الاستخبارات العراقية مخططاً لاغتيال الشرع؟

نفى رئيس الجهاز المستقل لمكافحة الإرهاب في سوريا، أنس الشيخ، "بشكل قاطع" المعلومات التي تتحدث عن إحباط الاستخبارات العراقية محاولة لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل نحو ستة أشهر، عبر تقديمها معلومات تفصيلية بشأن خطة الاغتيال، للسلطات السورية.

وقال الشيخ، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن الخبر عن مساعدة الاستخبارات العراقية للسلطات السورية في إحباط محاولة لاغتيال الرئيس السوري "غير صحيح بالمطلق".

وأشار إلى أنه يتابع - بحكم عمله- كل ما يتعلق بالشؤون الأمنية الداخلية مع الجهات السورية المختصة، ولم يتم تبليغ الأمن والاستخبارات السورية من قبل نظيرتها العراقية بأي شيء من هذا القبيل في ذلك الحين أو في أي وقت لاحق.

ولفت أنس الشيخ إلى أنه في التاريخ المذكور (قبل 6 أشهر) كان التوتر هو سيد الموقف بين السلطات السورية والعراقية، ولم يكن هناك أي تواصل أو تنسيق بين البلدين.

وشدد "رئيس جهاز مكافحة الإرهاب" على أن الرئيس الشرع مهدد بالاغتيال حتى اليوم، سواء من أطراف في "هيئة تحرير الشام" أو من خارجها، وأن هناك حتى اللحظة مشكلات أمنية كبيرة في "القصر الجمهوري"، أما الادعاء العراقي فهو "عار عن الصحة"، حسب قوله.