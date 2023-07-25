قتلى وجرحى مدنيون في قصف للجيش السوداني على أم درمان
أعلنت مصادر طبية في السودان، الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا؛ جراء قصف مدفعي شنته قوات الجيش السوداني على مناطق في محلية أمبدة في أم درمان تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وأكدت المصادر لـ"إرم نيوز" أن مستشفى "أمبدة النموذجي" استقبل عددا من الوفيات والإصابات نتيجة القصف المدفعي بعيد المدى.
من جهتها، أكدت "غرفة طوارئ لجان أحياء أمبدة" رصد ما يزيد على 15 حالة وفاة وعشرات الجرحى وسط المواطنين؛ جراء القصف المدفعي الذي تعرضت له المنطقة.
وقال شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، إن عددا من المناطق بمحلية أمبدة في أم درمان، منها الحارات الـ "12، 16،29، 30" تعرضت، الإثنين، لقصف مدفعي عنيف، ما أدى إلى سقوط ضحايا وتدمير عدد من المنازل.
وأكد شهود العيان أن القصف المدفعي يأتي من جهة الشمال حيث قاعدة وادي سيدنا الجوية التابعة للجيش، مشيرين إلى أن المناطق التي تعرضت للقصف خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.
ويسود الهدوء الحذر العاصمة السودانية، مع تحليق متقطع للطيران الحربي، وسماع دوي قصف بعيد المدى على عدد من المناطق في مدن العاصمة الثلاث، بحسب ما أفاد شهود عيان ل "إرم نيوز".
وكان مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق ياسر العطا أعلن، في وقت سابق الإثنين، عن معارك قادمة في العاصمة الخرطوم "كبيرة وحاسمة" سيستخدم فيها الجيش أكبر قدر من "القوة المميتة والقوة الخفية"، حسب قوله.