قتلى وجرحى مدنيون في قصف للجيش السوداني على أم درمان

أعلنت مصادر طبية في السودان، الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا؛ جراء قصف مدفعي شنته قوات الجيش السوداني على مناطق في محلية أمبدة في أم درمان تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

وأكدت المصادر لـ"إرم نيوز" أن مستشفى "أمبدة النموذجي" استقبل عددا من الوفيات والإصابات نتيجة القصف المدفعي بعيد المدى.

من جهتها، أكدت "غرفة طوارئ لجان أحياء أمبدة" رصد ما يزيد على 15 حالة وفاة وعشرات الجرحى وسط المواطنين؛ جراء القصف المدفعي الذي تعرضت له المنطقة.

وقال شهود عيان، لـ"إرم نيوز"، إن عددا من المناطق بمحلية أمبدة في أم درمان، منها الحارات الـ "12، 16،29، 30" تعرضت، الإثنين، لقصف مدفعي عنيف، ما أدى إلى سقوط ضحايا وتدمير عدد من المنازل.