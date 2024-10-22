قائد الوحدة 4400.. قيادي في حزب الله قتلته غارة على دمشق

قال الجيش الإسرائيلي إنّه قتل في سوريا من وصفه بأنه "قيادي كبير في حزب الله" وأضاف أنه كان "مسؤولا عن قسم كبير من عمليات تمويل الحزب".

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري لم يسمّ القتيل لكنه وصفه بأنه "قائد الوحدة 4400 المسؤولة عن التحويلات المالية لحزب الله" والتي يتمّ الحصول عليها بشكل خاص من بيع النفط الإيراني.

وقال هاغاري "نحن نتحدث عن عشرات ملايين الدولارات".

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وقتل القيادي مع مرافقه، بعد استهداف إسرائيلي لسيارة كانا يستقلانها في حي المزة بدمشق، قرب مجلس عزاء أقيم لزعيم حماس يحيى السنوار في العاصمة السورية.

وأوضح المتحدث أنّ الوحدة 4400 كان يقودها قبله محمد جعفر قصير الذي كان ملقّبا بالشيخ صلاح والذي "تولى على مدار سنوات إدارة مصدر الدخل الرئيسي للتنظيم".

وأضاف هاغاري أنّ الشيخ صلاح "قضت عليه" إسرائيل "في هجوم محدّد الهدف" في بيروت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت في وقت سابق الإثنين مقتل شخصين في غارة نُسبت لإسرائيل واستهدفت سيارة في دمشق.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الإثنين أنّه قصف نحو 300 هدف لحزب الله في لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع توسيع حملته الجوية ضد الحزب لتشمل مؤسسة القرض الحسن التابعة للحزب والتي اتّهمها بأنّها "تموّل إرهاب حزب الله".