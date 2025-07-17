في خرق للهدنة جنوب سوريا.. البدو يهاجمون الدروز مجددا

نقلت وكالة "رويترز" عن قائد عسكري من البدو السوريين أن مقاتلين من البدو شنوا هجوما جديدا في محافظة السويداء السورية على مقاتلين من الدروز، على الرغم من الهدنة التي أُعلن عنها أمس لإنهاء أيام من القتال الدامي.

وأوضح القائد أن الهدنة تنطبق فقط على القوات الحكومية وليس على البدو، وأضاف أن مقاتلي البدو يسعون لتحرير أفراد منهم احتجزتهم جماعات مسلحة درزية في الأيام الأخيرة.

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وكانت وكالة الأنباء السورية ذكرت أن هناك حركة نزوح وتهجير قسري لعشائر البدو في ريف السويداء، وقالت إن ذلك جاء "بعد اعتداءات نفذتها مجموعات خارجة عن القانون ضد المدنيين، وارتكاب مجازر وانتهاكات بحقهم".