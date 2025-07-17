أردوغان: إسرائيل تستخدم الدروز ذريعة لفرض "بلطجتها" على سوريا
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العالم العربي

في خرق للهدنة جنوب سوريا.. البدو يهاجمون الدروز مجددا

في خرق للهدنة جنوب سوريا.. البدو يهاجمون الدروز مجددا
عنصر من الأمن السوري ينظر نحو منزل يحترق قرب السويداءالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 4:08 م

نقلت وكالة "رويترز" عن قائد عسكري من  البدو السوريين أن مقاتلين من البدو شنوا هجوما جديدا في محافظة  السويداء السورية على مقاتلين من الدروز، على الرغم من الهدنة التي أُعلن عنها أمس لإنهاء أيام من القتال الدامي.

وأوضح القائد أن الهدنة تنطبق فقط على القوات الحكومية وليس على البدو، وأضاف أن مقاتلي البدو يسعون لتحرير أفراد منهم احتجزتهم جماعات مسلحة درزية في الأيام الأخيرة.

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  وكانت وكالة الأنباء السورية ذكرت أن هناك حركة نزوح وتهجير قسري لعشائر البدو في ريف السويداء، وقالت إن ذلك جاء "بعد اعتداءات نفذتها مجموعات خارجة عن القانون ضد المدنيين، وارتكاب مجازر وانتهاكات بحقهم".

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