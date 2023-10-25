البرلمان الليبي يدعو سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل لمغادرة البلاد فورًا
دعا البرلمان الليبي سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل إلى مغادرة البلاد فورًا، مطالبًا الحكومة المكلفة منه ويرأسها أسامة حماد إلى وقف تصدير النفط والغاز إلى الدول المساندة لتل أبيب إذا لم يتوقف القصف على قطاع غزة.
ودان المجلس في بيان له "موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بدعم إسرائيل في قصفها لغزة".
ودعا المجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد جلسات عاجلة، وأيضًا الأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في غزة.
وتأتي دعوة البرلمان الليبي بعد أيام من احتجاجات شهدتها ليبيا ودول عربية وأجنبية أخرى بشأن الوضع في غزة حيث يستمر التصعيد بين حركة حماس وإسرائيل، إثر هجوم شنته الحركة يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ضد مستوطنات غلاف غزة.
وردّت إسرائيل بغارات مكثفة على قطاع غزة ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 10 آلاف شخص وسط مساع لوقف إطلاق النار في تثبيت هدنة إنسانية، رغم مشاريع قوانين قُدمت إلى مجلس الأمن الدولي لكنها واجهت فيتو أمريكيًّا وغربيًّا.