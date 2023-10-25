البرلمان الليبي يدعو سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل لمغادرة البلاد فورًا

دعا البرلمان الليبي سفراء الدول الغربية الداعمة لإسرائيل إلى مغادرة البلاد فورًا، مطالبًا الحكومة المكلفة منه ويرأسها أسامة حماد إلى وقف تصدير النفط والغاز إلى الدول المساندة لتل أبيب إذا لم يتوقف القصف على قطاع غزة.

ودان المجلس في بيان له "موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بدعم إسرائيل في قصفها لغزة".

ودعا المجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد جلسات عاجلة، وأيضًا الأمم المتحدة لعقد جلسة طارئة لبحث الوضع في غزة.