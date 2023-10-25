تقرير: غزة تحتاج مساعدات بالمليارات لمعالجة تبعات الحصار

قال تقرير، صدر اليوم الأربعاء عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن قطاع غزة يحتاج إلى مساعدات اقتصادية دولية بمليارات الدولارات؛ لتعويض ما جرى بسبب الحصار المستمر منذ سنوات طويلة، ما خنق اقتصاد القطاع وأعاق التنمية.

وسلط التقرير عن التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2022 الضوء على الظروف الاقتصادية المتردية في القطاع، حتى قبل الضربات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي تعرض لها، في رد انتقامي على هجوم شنه مسلحو حركة حماس، في السابع من أكتوبر تشرين الأول، على جنوب إسرائيل.