فقدان أثر 40 تونسيا حاولوا الوصول بحرًا إلى إيطاليا

أعلن جهاز خفر السواحل التونسي فقدان أثر نحو أربعين مهاجراً تونسيًّا غير نظاميين كانوا يحاولون الوصول بحراً إلى إيطاليا، منذ خمسة أيام.

وما تزال عمليات البحث مستمرة في سواحل صفاقس التي تُعد أبرز نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين، سواء من التونسيين أم من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو السواحل الإيطالية.