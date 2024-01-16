فقدان أثر 40 تونسيا حاولوا الوصول بحرًا إلى إيطاليا
أعلن جهاز خفر السواحل التونسي فقدان أثر نحو أربعين مهاجراً تونسيًّا غير نظاميين كانوا يحاولون الوصول بحراً إلى إيطاليا، منذ خمسة أيام.
وما تزال عمليات البحث مستمرة في سواحل صفاقس التي تُعد أبرز نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين، سواء من التونسيين أم من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو السواحل الإيطالية.
وأشار الجهاز في بيان إلى أن "عملية هجرة غير نظامية لنحو 40 شخصاً انطلقت باتجاه إيطاليا من سواحل ولاية صفاقس، وذلك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 10 و11 من الشهر الجاري".
وأضاف البيان: "تم تسخير جميع الوحدات الميدانية التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط وإقليم الحرس الوطني بصفاقس من زوارق وخوافر وطوافات ومروحية، إلى جانب التنسيق مع الوحدات الميدانية لجيش البحر وذلك للقيام بعملية بحث".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة من أهالي المفقودين تظاهرت في منطقة "الحنشة" التابعة لمحافظة صفاقس لمطالبة السلطات بتكثيف عمليات البحث.