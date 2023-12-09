فتح: حماس غير معنية بالتواصل معنا وهمها "المكاسب الحزبية"

قال الناطق باسم حركة فتح، حسين حمايل، إن "حركة حماس غير معنية بالتواصل مع قيادة حركته أو أي من مكونات الشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن "حماس تتواصل مع جميع الأطراف إلا الفصائل الفلسطينية".

وأردف حمايل لـ"إرم نيوز" أن "حماس تبحث عن مكاسب حزبية في الوقت الذي يُباد فيه الفلسطينيون في قطاع غزة"، مشددًا على "ضرورة العمل من أجل وضع حد لما يحدث في القطاع بسبب الحرب الإسرائيلية"، مؤكدًا أن "هدفنا الأساس، في الوقت الحالي، مواصلة العمل الدبلوماسي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدخال المساعدات، ويجب أن نذهب لعمل حقيقي لضمان عدم تكرار مثل هذه الحرب".