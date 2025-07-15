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إعلام عبري: إسرائيل "وعدت" واشنطن بوقف هجماتها في جنوب سوريا

إعلام عبري: إسرائيل "وعدت" واشنطن بوقف هجماتها في جنوب سوريا
دخان إثر غارات إسرائيلية على السويداء الاثنينالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 7:35 م

نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول أمريكي قوله اليوم الثلاثاء إن واشنطن طلبت من إسرائيل وقف هجماتها ضد قوات الجيش السوري في جنوب سوريا.

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وكانت إسرائيل قد شنت غارات على قوى الأمن السوري في محافظة السويداء، التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ يوم السبت.

وصرح المسؤول الأمريكي، الذي لم يكشف عن هويته أن "الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على قوات الجيش السوري"، مضيفا أن "تل أبيب وعدت واشنطن بوقف هجماتها اعتبارا من مساء اليوم".

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وتزامن ذلك مع تصريح لمسؤول إسرائيلي، نقلته القناة 14 العبرية، حيث أكد أن الهجمات على سوريا وسياسة الهجمات المتبعة فيها يتم تنسيقها بشكل كامل مع الولايات المتحدة.

 

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