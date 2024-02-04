4 أشهر على حرب غزة.. كم بلغ قتلى الجيش الإسرائيلي؟ (إنفوغراف)

يكتنف حصيلة القتلى والجرحى من طرفي الحرب في غزة الغموض؛ إذ يشكك كل طرف بالإحصائيات التي يعلنها الطرف الآخر.

ومع استمرار حرب غزة، تواصل حصيلة القتلى والجرحى الارتفاع يوميًّا من كلا الجانبين، بشكل متسارع.

وفيما يخص الجانب الإسرائيلي، وصل المجموع الكلي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 إلى 562، بعد إعلان الجيش مقتل جندي إسرائيلي، اليوم الأحد.

وفي موازاة ذلك، وصل عدد قتلى الضباط والجنود الإسرائيليين في معارك غزة، منذ بدء العمليات البرية في القطاع في 27 أكتوبر الماضي، إلى 225 قتيلًا، بحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي نفسه.

وبحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أصيب 2815 ضابطًا وجنديًّا منذ السابع من أكتوبر 2023، عندما نفذت حركة حماس هجومًا على إسرائيل، 1296 منهم خلال العملية البرية.

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي المنشورة، فإن من بين المصابين 1658 إصابة طفيفة، و728 متوسطة، و429 حرجة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة 1296 إصابة، بينها 602 حالة طفيفة، و430 متوسطة، و264 حرجة.

وأسفر هجوم حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى الأرقام الرسمية الإسرائيلية.