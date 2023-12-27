المحافظة الوسطى في غزة.. نزوح غير مسبوق بعشرات الآلاف
تشهد المحافظة الوسطى في قطاع غزة عمليةً عسكرية برية من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي بدأ بالتوغل شرقاً من منطقتي البريج والمغازي، في ظل اشتباكات عنيفة مع مقاتلي حركة حماس يُسمع دويها في أرجاء المحافظة بشكلٍ واضح.
وشهدت المحافظة نزوحًا غير مسبوق بعشرات الآلاف إلى وسط المحافظة وإلى رفح، إثر تهديدات الجيش الإسرائيلي لبعض سكان المحافظة بالإخلاء الفوري والعاجل للمناطق التي تم تحديدها ونشرها على صفحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ولاسيما بمخيمي البريج والمغازي والمناطق الشمالية والشمالية الغربية للمحافظة باتجاه مدينة دير البلح أو محافظة رفح .
ويرى المتحدث باسم مستشفى "شهداء الأقصى" ومشرف أقسام الطوارئ الدكتور خليل الدقران، أن "المستشفى لن يقوى على مواجهة العملية الإسرائيلية البرية وما ينتج عنها من مئات الجرحى على الإطلاق، مع نقص المستلزمات الطبية ونفاذ الوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحيوية داخل المستشفى".
وأضاف الدقران، لـ"إرم نيوز"، أنه "سبق وأن انهارت المنظومة الصحية في محافظات أخرى بالقطاع، جرّاء استهدافها بشكل مباشر بالقصف والحصار والاقتحام، فضلًا عن أعداد الجرحى المهولة التي كانت تصل إلى تلك المستشفيات في وقتٍ واحد".
وحذّر من أن "النية الإسرائيلية في التعامل مع المنظومة الصحية في القطاع باتت مكشوفة، بالسعي لإخراجها عن الخدمة بكافة السبل، وارتكاب عمليات إعدام جماعي للجرحى الذين يتلقون العلاج في ظروف إنسانية قاسية".
وبيّن المسؤول الطبي أنه "قبل يومين ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بشعة في مخيم المغازي شرق المحافظة راح ضحيتها قرابة 80 مواطنا وعشرات الجرحى الذين وصلوا إلى أقسام الاستقبال والطوارئ دفعةّ واحدة، واضطررنا في ظل العدد الهائل للجرحى للتعامل معهم على الأرض وفي الأروقة وداخل ممرات المستشفى في ظروف غير صحية على الإطلاق".
وطالب الدقران المؤسسات الطبية الأممية والمجتمع الدولي بـ"ضرورة تقديم الدعم اللازم للمنظومة الصحية في المحافظة وبقية محافظات القطاع من مستلزمات صحية وأدوية ومعدات طبية، فضلًا عن تحييد القطاع الصحي وكوادره عن دائرة الاستهداف، بالإضافة لإنشاء مستشفيات ميدانية وإرسال فرق طبية متخصصة لإنقاذ حياة مئات الجرحى".