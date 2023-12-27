المحافظة الوسطى في غزة.. نزوح غير مسبوق بعشرات الآلاف

تشهد المحافظة الوسطى في قطاع غزة عمليةً عسكرية برية من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي بدأ بالتوغل شرقاً من منطقتي البريج والمغازي، في ظل اشتباكات عنيفة مع مقاتلي حركة حماس يُسمع دويها في أرجاء المحافظة بشكلٍ واضح.

وشهدت المحافظة نزوحًا غير مسبوق بعشرات الآلاف إلى وسط المحافظة وإلى رفح، إثر تهديدات الجيش الإسرائيلي لبعض سكان المحافظة بالإخلاء الفوري والعاجل للمناطق التي تم تحديدها ونشرها على صفحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ولاسيما بمخيمي البريج والمغازي والمناطق الشمالية والشمالية الغربية للمحافظة باتجاه مدينة دير البلح أو محافظة رفح .