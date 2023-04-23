الأمم المتحدة تتوقع مزيدا من اللاجئين جراء الحرب في السودان

قال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تشاد، بيير أونورا، إن البرنامج يتوقع وصول مزيد من اللاجئين من السودان عبر الحدود هربا من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وعبر ما بين عشرة آلاف و20 ألف سوداني الحدود إلى تشاد بالفعل بعد أسبوع من بدء القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.

وقال أونورا: "نتوقع مزيدا من الموجات، ذلك أكيد، على الفور، حين يسمح الموقف الأمني لهم بالقدوم. توجد بلدات كبيرة بالقرب من الحدود، والموجودون فيها لم يتمكنوا من التحرك، وإن 400 ألف لاجئ سوداني فروا خلال صراعات سابقة منتشرون في 14 مخيما بمنطقة الحدود في تشاد".

وأفاد بأن "برنامج الأغذية العالمي سيستعد لاستقبال 100 ألف على الأقل. من المرجح أن يكون هناك المزيد، لذلك علينا أن نكون مستعدين، وإن أغلب من وصلوا في الأيام القليلة الماضية كانوا من النساء والأطفال من قرى على الحدود".