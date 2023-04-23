الأمم المتحدة تتوقع مزيدا من اللاجئين جراء الحرب في السودان
قال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تشاد، بيير أونورا، إن البرنامج يتوقع وصول مزيد من اللاجئين من السودان عبر الحدود هربا من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وعبر ما بين عشرة آلاف و20 ألف سوداني الحدود إلى تشاد بالفعل بعد أسبوع من بدء القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.
وقال أونورا: "نتوقع مزيدا من الموجات، ذلك أكيد، على الفور، حين يسمح الموقف الأمني لهم بالقدوم. توجد بلدات كبيرة بالقرب من الحدود، والموجودون فيها لم يتمكنوا من التحرك، وإن 400 ألف لاجئ سوداني فروا خلال صراعات سابقة منتشرون في 14 مخيما بمنطقة الحدود في تشاد".
وأفاد بأن "برنامج الأغذية العالمي سيستعد لاستقبال 100 ألف على الأقل. من المرجح أن يكون هناك المزيد، لذلك علينا أن نكون مستعدين، وإن أغلب من وصلوا في الأيام القليلة الماضية كانوا من النساء والأطفال من قرى على الحدود".
وأردف أونورا أن "عدد الأطفال مدهش. فوجئنا برؤية هذا العدد الكبير من الأطفال يعبرون الحدود. فُطرت قلوبنا لرؤية النساء والأطفال تحت الأشجار. عانى بعضهم من العنف واحترقت منازلهم ودُمرت قراهم ونُهبت أحياؤهم تماما"، موضحا أن "هناك ضرورة ملحة لتوفير مياه شرب كافية في المنطقة الصحراوية القاحلة".
ولا يستطيع سكان العاصمة السودانية الخرطوم مغادرة منازلهم بسبب القصف، ومع تجول الجنود في الشوارع، والآلاف من الأجانب عالقون بسبب القتال في الخرطوم ومناطق أخرى من السودان، ومن بينهم موظفو السفارات وعمال المساعدات وطلبة.
وقال الجيش السوداني السبت إنه سيساعد في إجلاء الرعايا الأجانب بعد أن تسبب الصراع على مدى أسبوع في مقتل مئات المدنيين.