الرئيس الإماراتي يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى دولة قطر في زيارة أخوية، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة مستقبلي الرئيس الإماراتي والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

كما كان في الاستقبال، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

ويرافق الرئيس الإماراتي خلال الزيارة وفد يضم كلاً من، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين.