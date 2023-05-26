نصرالله لإسرائيل: لستم مَن يهدد بالحرب الكبرى بل نحن

حذّر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إسرائيل من "ارتكاب خطأ غير محسوب، قد يؤدي إلى حرب كبرى في المنطقة"، في معرض رده على رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، اللواء أهارون حاليفا.

وكان حاليفا قال، الإثنين الماضي، إن "نصر الله يقترب من ارتكاب خطأ قد يدهور المنطقة إلى حرب كبرى".

يأتي ذلك في خطاب ألقاه حسن نصر الله، مساء الخميس، بمناسبة ذكرى خروج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في مايو/ أيار 2000، وعلى خلفية التوترات في شمال إسرائيل.