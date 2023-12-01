وول ستريت جورنال: إسرائيل وحماس اتفقتا على تمديد الهدنة ليوم ثامن

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الجمعة أن إسرائيل وحركة حماس اتفقتا على تمديد الهدنة المؤقتة في غزة لليوم الثامن، بحسب ما أعلن مسؤولون مصريون.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين مصريين قولهم إن من المتوقع أن يشمل الاتفاق الجديد إطلاق سراح 10 رهائن آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

يأتي التمديد الجديد للهدنة المؤقتة وسط توقع مسؤولين أمريكيين استئناف الحملة العسكرية الإسرائيلية مع سعي القوات الإسرائيلية للقضاء على حماس والبدء في التحرك جنوب قطاع غزة.

وأوضح المسؤولون أن التركيز الآن في الإدارة الأمريكية ينصب على العمل مع إسرائيل بشأن التكتيكات التي تضمن الحد الأدنى من الخسائر في صفوف المدنيين.