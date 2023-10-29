أنجلينا جولي: ما حدث في إسرائيل لا يبرر إزهاق الأرواح في غزة

جولي التي شغلت موقع الممثلة الأمريكية والمبعوثة الخاصة لمفوضية اللاجئين منذ عام 2011، كتبت عبر حسابها في "إنستغرام"، إنها قضت الأسابيع الماضية، "مثل الملايين حول العالم، تشعر بالغضب والخوف بسبب الهجوم الإرهابي في إسرائيل الذي أدى إلى مقتل العديد من المدنيين الأبرياء".

وأضافت أنها تصلي من أجل "العودة الفورية والآمنة لكل رهينة"، ومن أجل الأطفال الذين قتلوا، ومن أجل الكثيرين.

واستدركت جولي: "ولكن هذا لا يمكن أن يبرر الأرواح البريئة التي أزهقت في قصف السكان المدنيين في غزة الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا إمكانية لديهم للحصول على الغذاء أو الماء، ولا حتى الحق الأساس في عبور الحدود لطلب اللجوء".