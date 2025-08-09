روسيا تندد بعزم إسرائيل توسيع عملياتها في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، تنديد موسكو ورفضها لخطة إسرائيل الرامية لتوسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان "تنفيذ مثل هذه القرارات والخطط التي تثير الاستنكار والرفض ينطوي على خطر تفاقم الوضع المأساوي القائم بالفعل في القطاع الفلسطيني، الذي يحمل جميع سمات كارثة إنسانية".

أخبار ذات علاقة تركيا تدعو إلى مؤتمر إسلامي طارئ لمواجهة "احتلال غزة"

وأقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، ليل الخميس الجمعة، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدفها "السيطرة" على مدينة غزة في شمالي القطاع المحاصر الذي يشهد أزمة انسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب.

وأثارت الخطة ردود فعل داخلية ودولية واسعة، فيما أكدت حماس الجمعة أنها "ستكلف إسرائيل أثمانا باهظة".