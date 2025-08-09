الخارجية اللبنانية: تصريحات مستشار خامنئي عن سلاح حزب الله تدخل "سافر" في الشؤون الداخلية

logo
العالم العربي

روسيا تندد بعزم إسرائيل توسيع عملياتها في غزة

روسيا تندد بعزم إسرائيل توسيع عملياتها في غزة
دبابات للجيش الإسرائيلي في غزةالمصدر: (أ ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أغسطس 2025، 2:52 م

 أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، تنديد موسكو ورفضها لخطة إسرائيل الرامية لتوسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان "تنفيذ مثل هذه القرارات والخطط التي تثير الاستنكار والرفض ينطوي على خطر تفاقم الوضع المأساوي القائم بالفعل في القطاع الفلسطيني، الذي يحمل جميع سمات كارثة إنسانية".

أخبار ذات علاقة

تركيا تدعو إلى مؤتمر إسلامي طارئ لمواجهة "احتلال غزة"

تركيا تدعو إلى مؤتمر إسلامي طارئ لمواجهة "احتلال غزة"

وأقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، ليل الخميس الجمعة، خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدفها "السيطرة" على مدينة غزة في شمالي القطاع المحاصر الذي يشهد أزمة انسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب.

وأثارت الخطة ردود فعل داخلية ودولية واسعة، فيما أكدت حماس الجمعة أنها "ستكلف إسرائيل أثمانا باهظة".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC