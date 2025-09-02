يوم دام في غزة يخلف عشرات الضحايا

قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 185 حالة وفاة جراء الجوع وسوء التغذية خلال شهر أغسطس الماضي.

وأفادت مصادر فلسطينية بمقتل 30 فلسطينيا منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء، 11منهم قضوا خلال قصف على بناية سكنية في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة.

كما واصل الجيش الإسرائيلي عمليات القصف على حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، مستهدفا خياما ومنازل للفلسطينيين هناك.

كما قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة ونفذ عمليات نسف واسعة في المنطقة التي دمرت العمليات العسكرية غالبية أجزائه.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن 185 فلسطينيا توفوا نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال شهر أغسطس الماضي.

وحذرت الوزارة في بيان لها من تسارع وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن 70 حالة وفاة تم تسجيلها منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC أن قطاع غزة منطقة مجاعة.

وقالت إن "43 ألف طفل دون سن 5 سنوات يُعانون من سوء التغذية، كما أن أكثر من 55 ألف سيدة حامل ومرضع يُعانين من سوء التغذية".

وأوضحت أن "67% من الحوامل يُعانين من فقر الدم وهي النسبة الأخطر منذ سنوات"، محذرة من خطورة المؤشرات الراهنة ومحدودية الاستجابة الطارئة مع نقص الإمدادات الغذائية والطبية.