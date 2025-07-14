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العالم العربي

غارة إسرائيلية تستهدف قرية بالسويداء تزامنا مع دخول الأمن السوري إليها (فيديو)

غارة إسرائيلية تستهدف قرية بالسويداء تزامنا مع دخول الأمن السوري إليها (فيديو)
قوات من الأمن السوري في السويداءالمصدر: إعلام سوري
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2025، 4:06 م

قالت شبكة "السويداء 24" إن غارة إسرائيلية استهدفت قرية المزرعة عند مشارف محافظة السويداء، اليوم الإثنين.

وانتشر مقطع فيديو من قرية المزرعة بينما يقول صاحبه إن غارة إسرائيلية استهدفت القرية.

 

تزامن ذلك مع ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن سيطرة القوات الحكومية السورية معززة بدبابات وآليات ومئات المقاتلين، على قرية المزرعة اليوم الاثنين وتواصل تقدمها نحو المدينة.

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وقالت الوكالة الفرنسية إن قوات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية أخذت تنتشر في القرية التي دخلتها في ضوء الاشتباكات المتواصلة في المنطقة منذ السبت بين مسلحين من الدروز وعشائر من البدو، وأسفرت عن مقتل العشرات.

وقال القائد الميداني عز الدين الشمير لفرانس برس إن "القوات تتجه نحو مدينة السويداء".

 

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