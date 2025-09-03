يوم دامٍ بغزة.. طائرات إسرائيلية تستهدف مركبات إسعاف بقنابل حارقة (فيديو)

ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، قنابل حارقة تجاه مركبات إسعاف وخيام ومنازل الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باحتراق مركبتي إسعاف في عيادة الشيخ رضوان، بعد إلقاء طائرات مسيرة إسرائيلية قنابل حارقة باتجاههما.

وقال الدفاع المدني إن "طواقمه غير قادرة على إخماد الحريق بمحيط عيادة الشيخ رضوان بسبب خطورة المكان واستمرار الطائرات بإلقاء القنابل الحارقة".

وواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير روبوتات مفخخة في جباليا البلد شمال قطاع غزة، وحي الشيخ رضوان، وحي الزيتون وحي الصبرة شمال مدينة غزة.

وأحدثت عمليات النسف موجات تفجير قوية، سمِع صداها من مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن مقتل ١١٣ فلسطينيًّا خلال الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة.

وكان آخرهم مقتل خمسة فلسطينيين بينهم طفل جنين، جراء استهداف شقة سكنية غرب مدينة غزة.