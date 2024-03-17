الغارديان: "خيانة" وراء اغتيال "رجل الظل" في حماس

وأكدت الصحيفة معلومات ذكرتها أيضاً هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن عيسى قد قتل فعلاً في غارة جوية قبل أسبوع، استهدفت نفقاً في مخيم النصيرات في غزة، وهو ما لم تؤكده حماس علناً حتى الآن.

وقالت الصحيفة إن "جميع أنظمة اتصالات كبار قادة حماس، التي تعتمد على التطبيقات والمراسلات المشفرة، توقفت لأكثر من 72 ساعة بعد الغارة، كما حدث في عدة مناسبات سابقة عندما قُتل كبار قادة حماس".