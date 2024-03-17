الغارديان: "خيانة" وراء اغتيال "رجل الظل" في حماس
ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الضربة التي استهدفت نائب القائد العسكري لحركة حماس في غزة مروان عيسى، تشير إلى أن إسرائيل "تحصل على معلوماتها من مصدر رفيع المستوى في الحركة". حسبما نقلت الصحيفة عن خبراء.
وأكدت الصحيفة معلومات ذكرتها أيضاً هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن عيسى قد قتل فعلاً في غارة جوية قبل أسبوع، استهدفت نفقاً في مخيم النصيرات في غزة، وهو ما لم تؤكده حماس علناً حتى الآن.
وقالت الصحيفة إن "جميع أنظمة اتصالات كبار قادة حماس، التي تعتمد على التطبيقات والمراسلات المشفرة، توقفت لأكثر من 72 ساعة بعد الغارة، كما حدث في عدة مناسبات سابقة عندما قُتل كبار قادة حماس".