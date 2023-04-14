من الظلّ إلى متاعب الظهور.. من هو ناصر منصور هادي؟

وعلى مدى سنوات مشواره العملي، ظلّ اللواء ناصر هادي، المولود عام 1947، بقرية "عزان" في مديرية الوضيع وسط محافظة أبين جنوبًا، يتجنب الأضواء مفضّلًا العمل في الظل، كما هي عادة الأمنيين..

ولكن عودة شقيقه الأكبر، الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور، من صنعاء إلى عدن، في شهر شباط/فبراير من العام 2015 إثر انقلاب الحوثيين، أجبرته على الظهور، في ظل أوضاع سياسية مضطربة تعصف باليمن.

العمّ ناصر

وتلقى "العمّ ناصر"، كما يحب أن يناديه المقربون، تعليمه الابتدائي والمتوسط في مدرسة "الخديرة" ثم مدرسة "دار المعلمين" بمدينة زنجبار مركز محافظة أبين، قبل أن يغادر البلاد نحو الاتحاد السوفييتي لاستكمال تعليمه العالي لمدة 4 سنوات في إحدى الأكاديميات المختصة بالعلوم الأمنية.

وتدرج الابن السابع للشيخ القبلي البارز في أبين، منصور هادي، في الوظيفة العامة بوزارة الداخلية في جمهورية اليمن الديمقراطية، عقب عودته من الاتحاد السوفييتي، إلى حين اندلاع أحداث الـ13 من شهر كانون الثاني/يناير 1986، التي شهدتها عدن، إثر نزاع مسلح على السلطة، وهو ما أجبره على المغادرة برفقة شقيقه هادي والمئات من الضباط العسكريين والأمنيين والسياسيين نحو صنعاء، عاصمة الجمهورية العربية اليمنية، حينها.