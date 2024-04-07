مصر.. معهد البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الفطر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء المقبل، موضحا أن شهر رمضان هذا العام سيستمر 30 يوما.

وكتب المعهد في بيان، بعنوان "بيان هلال شهر شوال"، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأول من شهر شوال هو يوم الأربعاء "عيد الفطر".

ودعت السلطات السعودية المختصة، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الإثنين، ليكون أول أيام العيد هو الثلاثاء إن رُصد الهلال الإثنين، أو الأربعاء إن لم يحدث ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان صادر عن المحكمة العليا، دعوتها أي شخص يرى الهلال "بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".