من سيحضر قمة القاهرة للسلام بشأن الصراع في غزة؟

تعتزم مصر استضافة مؤتمر دولي السبت، لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وفيما يلي قائمة بالزعماء المتوقع حضورهم حتى الآن بقمة القاهرة للسلام.

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭-‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

- الرئيس الفلسطيني محمود عباس

- ملك الأردن عبد الله الثاني

- الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد

- ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭-‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح

- وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

- رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

- رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

- رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث

- رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

- الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس

- رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا

- وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

- وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

- وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا

- وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

- وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت آيداه

- نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف

- مبعوث الصين لقضايا السلام في الشرق الأوسط تشاي جيون

- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

- رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل

- مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل